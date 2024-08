Dans la soirée du samedi 24 août 2024, Pavel Durov a été interpellé à l’aéroport du Bourget. Il a été arrêté à la descente de son jet privé par des éléments de la Gendarmerie des transports aériens (GTA).

Les raisons de l’arrestation de Pavel Durov, fondateur de Telegram

Le franco-russe, fondateur et Président Directeur Général de l’application de messagerie sécurisée Telegram, a été arrêté en France alors qu’il arrivait d’Azerbaïdjan. En interpellant Pavel Durov, les gendarmes ont exécuté un mandat de recherche qui pesait sur lui. Le patron de Telegram était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) suite à un mandat émis par la direction nationale de la police judiciaire française dans le cadre d’une enquête préliminaire le visant.

Selon les premières informations rapportées, la justice lui reproche des irrégularités dans le fonctionnement de son application. On évoque notamment l’absence de modération et de coopération avec la police. Certains outils (cryptomonnaies, numéro jetable, etc.) proposés par l’application Telegram sont également mis en cause. D’après la justice, ces fonctionnalités rendraient Telegram complice de plusieurs infractions, telles que le trafic de stupéfiants, l’escroquerie et la pédocriminalité.

L’arrestation de Durov samedi soir en a surpris plus d’un. Il savait qu’il était recherché et qu’il ne pouvait pas se rendre sur le territoire français. Certains de ses proches ne comprennent pas pourquoi son jet privé a atterri en France ce samedi. Le fondateur de Telegram pouvait échapper à la justice française aussi longtemps qu’il restait hors de France.

Selon des sources judiciaires, les accusations qui pèsent sur le milliardaire franco-russe sont lourdes, et il sera probablement placé en détention provisoire en attendant la suite des enquêtes.