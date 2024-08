Simon Adinga a été décisif lors du premier match de Brighton en Premier League. Face à Everton ce samedi, l’international Ivoirien a ouvert son compteur de but en toute fin de rencontre, permettant aux siens de s’imposer 3-0.

Premier League : Simon Adingra buteur face à Everton

Au banc de touche pour le premier match de Brighton en Premier League, Simon Adinga a eu droit à la seconde mi-temps. L’ailier ivoirien a inscrit le troisième but des Seagulls au Goodison Park contre Everton. L’attaquant de 22 ans a conclu le festival offensif des siens à 86e.

Avec ce but, le champion d’Afrique lance parfaitement sa nouvelle saison en Premier League. Pour le dernier exercice, l’attaquant des Éléphants de Côte d’Ivoire avait été impressionnant. Auréolé de son titre de meilleur joueur de Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023, Simon Adingra a confirmé son talent et conquis les supporters des Seagulls.