Ce samedi 6 juillet 2024, les trois dirigeants des pays de l’AES se sont réunis à Niamey pour tenir le premier sommet de l’organisation. Au cours de cette réunion historique, plusieurs sujets ont été abordés. Elle a abouti à la prise de plusieurs résolutions, dont l’adoption du traité instituant une confédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Sommet de l’AES : voici de quoi ont parlé Assimi Goita, Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré

C’est désormais acté. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger officialisent la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et tourne définitivement le dos à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Lors du premier sommet tenu ce samedi à Niamey, les trois pays ont adopté les textes fondamentaux qui régissent la création et le fonctionnement de leur nouvelle organisation.

À l’occasion de ce conclave, ils se sont prononcés sur la situation sécuritaire dans l’Alliance, le contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et sur les questions de développement qui concernent leurs pays respectifs.

Intégralité du communiqué final du premier sommet de l’AES