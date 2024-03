La star mondiale du Reggae, Bob Marley est décédé il y a presque 43 ans. Mais, certains de ses albums continuent de caracoler en tête des charts dans le monde. Bien plus, son film ‘’Bob Marley One Love’’, explose également.

Bob Marley continue de bouleverser les charts 43 ans après

Le 11 mai prochain, cela fera exactement 43 ans que la légende du Reggae mondial, Robert Nesta Marley ou tout court Bob Marley a été rappelé à Dieu. Mais, le 6 février dernier, si le chanteur jamaïcain était encore vivant, il aurait eu 79 ans. Depuis sa disparition suite à un cancer à Miami aux Etats-Unis, toutes ses chansons sont intemporelles. De génération en génération, personne ne reste insensible à des classiques comme ‘’Slave Driver’’, ‘’Crazy Baldhead’’, ‘’Get Up Stand Up’’, ‘’Revolution’’ et ‘’No Woman No Cry’’.

Mieux, plusieurs albums du roi du Reggae continuent d’exploser des charts. Ce qu’a rapporté ce jeudi 7 mars un site dédié spécialement à la musique de Jah. Selon cette source, les albums ‘’Legend’’ et ‘’Exodus’’, se sont placés la semaine dernière en tête des ventes physiques en France depuis la sortie. De plus, avec le film ‘’Bob Marley One Love’’, connaît un succès considérable.

D’ailleurs, à l’international, la tendance se confirme plus puisque la chanson »Exodus » vient d’être certifiée Disque d’argent par la British Phonographic Industry au Royaume-Uni. Même en termes outre-atlantique, le catalogue de Bob Marley a vu son nombre d’écoutes multiplié par trois. Le magazine américain de référence Billboard classe par ailleurs toujours ‘’Legend’’ au rang numéro 1 de son Chart albums reggae. ‘’Exodus’’, l’EP ‘’One Love’’ et la bande originale du film se classent quand à eux respectivement 4ème, 5ème et 6ème du même Chart albums Reggae. L’album ‘’Legend’’ se trouve par ailleurs classé 17ème dans le Chart Top 200, tous styles de musique confondus.