En Côte d’Ivoire, le gouvernement, à travers un décret, a attribué des permis d’exploitation en ressources minières à des sociétés. Le décret a été adopté en conseil des ministres du mercredi 10 juillet 2024.

Le gouvernement ivoirien en Conseil a adopté des décrets portant attribution de permis d’exploitation minière à des sociétés. Il s’agit en premier lieu d’un décret portant attribution d’un permis de recherche, valable pour le nickel, le fer, l’argent, le cobalt, la platine, l’or, le cuivre et le chrome, à la société « PARNASSA INVEST SAS » dans les départements de Vavoua, de Biankouma et de Facobly.

En effet, ce permis de recherche est délivré pour une durée de validité de quatre (04) ans, conformément aux dispositions techniques et environnementales requises. Ensuite, le second décret portant attribution d’un permis d’exploitation, est valable pour l’or, et attribué à la société «SHARK MINING -CDI SARLU» de la compagnie canadienne Montage Gold, dans les départements de Dianra et de Kani.

Ainsi, des investissements d’une valeur 489 milliards de francs CFA sont prévus dans le cadre des travaux d’exploitation de cette mine d’or, considérée comme le troisième plus important projet aurifère en Afrique de l’Ouest. Le début des différents travaux est prévu pour le dernier trimestre 2024 pour un démarrage de production en 2027. Ce projet d’exploitation de ce gisement va générer environ 2500 emplois directs en phase de construction de la mine et 1000 autres en phase d’exploitation.

Aussi, une somme de 19,8 milliards de francs CFA est prévue pour le développement local à travers le Comité de Développement Local Minier de la zone de production.

En réalité, ces deux permis d’exploitation délivrés par la Côte d’Ivoire sont des permis de recherche permettant la découverte d’un gisement de classe mondiale, annoncée au Chef de l’État, le 02 mai 2024, par le PDG du groupe minier.