Un très bon présage, pour l’avenir politique entre la France et la Centrafrique. Un Premier Conseiller de l’Ambassade de France et un Député des Français de l’Etranger vont s’installer à Bangui. Le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, a été officiellement informé le 12 août 2024 par le Sénateur Français, Jean-Luc Ruelle à Bangui.

L’équipe diplomatique de l’Ambassade de France en Centrafrique, sera ainsi, « renforcée ». La présence de ces personnalités politiques, permettra « de mener des réflexions sérieuses » entre les deux pays. Avec ce soutien, « une feuille de route est étudiée de telle manière à définir une stratégie dans le domaine des infrastructures », a expliqué Jean-Luc Ruelle. Cette coopération pourrait être élargie, à « l’énergie » car celle-ci, fait partie « des priorités pour le peuple centrafricain », a indiqué le Sénateur Français, dans une interview à la Presse.

La présence française en Centrafrique, ne participe qu’à une seule volonté. Et pour preuve, la France n’a qu’un seul objectif qui est celui, « de renforcer la coopération avec les pays en proximité » avec elle, a expliqué Jean-Luc Ruelle. Cette proximité est naturelle car selon ce dernier, la France et la Centrafrique, « ont une histoire commune, une langue commune et une culture commune ».

Le Sénateur Français rappelle, que « dans une famille, il peut se passer des choses » mais aujourd’hui, « il y a une nouvelle page qui s’ouvre » entre la France et la Centrafrique. Il fait aussi allusion, à la levée totale de l’embargo sur les armes imposé la Centrafrique . Jean-Luc Ruelle, parle d’un « certain nombre de signes » et précise par le même canal, qu’il y’a « des nouvelles directions qui sont prises actuellement pour que se resserrent fortement les relations entre votre Président et notre Président, entre votre République et la nôtre ».

Les choses redeviennent normales explique Jean-Luc Ruelle, et « nous devons coude à coude avancer ensemble pour régler un certain nombre de problèmes ». Donc, « nous devons avancer ensemble avec la Centrafrique. Je suis venu répéter ça à Monsieur le Président de la République », a expliqué le Sénateur Français.

En rappel, c’était au mois de juin 2021 que la France avait gelé son aide budgétaire et sa coopération militaire avec la Centrafrique. Au mois d’avril 2024, les Présidents Emmanuel Macron et Faustin-Archange Touadéra, ont signé un nouveau document stratégique de coopération entre la France et le Centrafrique.