Le processus pour le démarrage des scrutins pour la présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire suit son coup. Les travaux liés à la révision de la liste électorale sont lancés.

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : la CEI lance les travaux préliminaires

En Côte d’Ivoire, le président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a annoncé le déroulement de l’opération de révision de la liste électorale. Selon l’autorité, cette opération va commencer fin septembre 2024. «L’opération de révision de la liste électorale débute à partir du 30 septembre pour finir le 31 octobre 2024», a indiqué Coulibaly-Kuibiert lors d’une réunion de sensibilisation des étudiants ivoiriens.

Ainsi, il faut retenir que deux jours ont été choisis pour finaliser et rendre claire la liste électorale. Cette stratégie vise à donner la voix à la légalité afin de faire les choses comme l’exigent les réglementations. Par ailleurs, cette opération concerne les personnes ayant l’âge de raisonnement, soit 18 ans.

«Pour être électeur lors de l’élection présidentielle d’octobre 2025, il faut être Ivoirien, âgé de 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale», a précisé le président de la commission. Toutefois, l’autorité a exhorté les uns et les autres à participer activement à cette opération pour être dans les normes avant les élections.