Le RHDP n’est pas ébranlé par la rupture de son accord de partenariat avec le FPI. Selon Gilbert Koné Kafana, qui affirme avoir appris la nouvelle dans les médias, ce divorce n’aura aucun impact sur le fonctionnement du parti au pouvoir en vue de la présidentielle de 2025.

Côte d’Ivoire : le RHDP minimise l’impact de la rupture avec le FPI avant 2025

Fin de collaboration entre le RHDP et le FPI. L’accord de partenariat signé dans le cadre de la réconciliation nationale ne tient plus, et chacun suit désormais sa propre voie. La décision a surpris certains au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Selon les déclarations de Gilbert Koné Kafana, président du directoire du RHDP, la décision n’aurait même pas été officiellement notifiée.

Gilbert Koné Kafana se dit surpris, mais sans plus, bien qu’il qualifie la décision de « regrettable ». Concernant le supposé refus d’organiser un séminaire sur la réconciliation, le parti présidentiel se défend. D’après Kafana, qui s’est exprimé auprès de Jeune Afrique, il avait été proposé au FPI de faire un bilan du partenariat avant de planifier un séminaire, une proposition à laquelle le FPI n’aurait pas réagi favorablement.

Le Haut représentant du président Alassane Ouattara rappelle que c’est le parti de Pascal Affi N’Guessan qui avait sollicité le partenariat. Il leur revient donc de s’organiser pour dresser un bilan.

Le président du directoire du RHDP est catégorique : le RHDP et le FPI sont deux partis autonomes avec des fonctionnements distincts. Pour lui, cette rupture d’accord n’a aucun lien avec la présidentielle de 2025 et n’affectera en rien le parti au pouvoir.