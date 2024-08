La vice-présidente Kamala Harris a annoncé ce mardi 06 août qu’elle a choisi Tim Walz, gouverneur du Minnesota, comme colistier pour l’élection présidentielle de 2024. Cette décision stratégique vise à renforcer la campagne démocrate en capitalisant sur l’expérience et les compétences de Walz.

Etatst-Unis : Tim Walz est le colistier de Kamala Harris

Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, a souligné l’importance de l’expérience de Walz dans la gouvernance et sa capacité à rassembler des électeurs de divers horizons. En tant que gouverneur du Minnesota depuis 2019, Tim Walz a été reconnu pour son approche pragmatique et ses efforts en matière d’éducation, de santé publique, et de développement économique. Sa popularité dans un État considéré comme un champ de bataille pourrait jouer un rôle crucial dans l’équilibre des forces lors de l’élection.

« Tim a démontré un engagement indéfectible envers les valeurs que nous partageons, telles que l’inclusivité, la justice sociale et le progrès économique. Ensemble, nous sommes déterminés à bâtir une Amérique plus forte et plus équitable pour tous », a déclaré Kamala Harris.

Tim Walz a également exprimé son enthousiasme à rejoindre Kamala Harris dans cette campagne, affirmant : « C’est un honneur de me tenir aux côtés de Kamala dans cette lutte cruciale pour l’avenir de notre nation. Je suis prêt à travailler sans relâche pour défendre les intérêts de tous les Américains et pour promouvoir une politique qui unit plutôt que divise. »

Avec cette annonce, la course à la présidence s’intensifie. Les mois à venir seront décisifs alors que Kamala Harris et Tim Walz parcourront le pays pour défendre leur vision pour l’avenir des États-Unis. Les électeurs auront bientôt l’opportunité d’entendre plus de détails sur leurs plans et leurs priorités dans cette campagne qui s’annonce déjà historique.