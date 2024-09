La Commission électorale du Ghana a récemment clôturé la période de dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle de 2024, avec un total de 24 dossiers reçus entre le 9 et le 13 septembre.

Présidentielle 2024 au Ghana : l’étude des dossiers de candidature en cours

Parmi les candidats, on retrouve les deux figures politiques les plus attendues : Dr Mahamudu Bawumia, représentant le parti au pouvoir, le New Patriotic Party (NPP), et l’ancien président John Dramani Mahama, leader du National Democratic Congress (NDC), principal parti d’opposition.

Sur ces 24 candidats, 11 se présentent comme indépendants, tous visant à succéder à l’actuel président Nana Akufo-Addo. Cependant, la compétition est grossière, car un seul d’entre eux accède à la présidence.

La Commission électorale a désormais entamé l’examen des dossiers pour vérifier la conformité des candidatures aux critères exigés. Cette étude minutieuse précède la publication de la liste définitive des candidats autorisés à se présenter. Les candidats dont les dossiers présentent des irrégularités pourraient avoir l’opportunité de les corriger avant que la Commission ne rende sa décision finale, prévue pour mardi prochain.

L’élection présidentielle au Ghana s’annonce comme un tournant crucial pour le pays. Les principaux enjeux tournent autour de la gestion économique, des réformes sociales et de la lutte contre la corruption, avec les deux principaux partis, le NPP et le NDC. Pour les candidats indépendants, cette élection représente une rare occasion de briser le duopole politique traditionnel et de proposer des alternatives aux électeurs.