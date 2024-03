Le Parti démocratique Sénégalais (PDS) a appelé à voter pour la coalition menée par Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars. La décision a été rendue publique ce vendredi 24 mars via un communiqué du secrétaire général national du parti, l’ancien président Abdoulaye Wade.

Abdoulaye Wade et le PDS se rallient à la coalition Diomaye Faye

Les ralliements à la candidature de Bassirou Diomaye Faye se multiplient à quelques heures de la fin de la campagne électorale. Avec la mise à l’écart de son candidat Karim Wade, le PDS n’entend pas rester inactif dans ce processus électoral qui va définir l’avenir politique du Sénégal pour les cinq prochaines années.

Dans un communiqué, Me Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal et secrétaire général national du PSD a annoncé le soutien du PDS à la coalition Diomaye Président. « La décision du PDS de soutenir la Coalition Diomaye Président va au-delà d’un choix politique. Elle est un engagement pour la protection de nos libertés, de nos droits, de notre dignité en tant que Sénégalais. C’est un appel à l’unité pour la défense de nos valeurs les plus chères et pour l’avenir de notre pays », justifie le parti.

Cette décision va sans doute changer le rapport de force pour ce scrutin. Avec les voix du PDS, Bassirou Diomaye Faye, récemment sorti de prison avec son mentor Ousmane Sonko, serait bien parti pour faire un bon score durant cette élection.

Communiqué du PDS