Dans le cadre de la présidentielle au Sénégal, les électeurs enregistrés sont attendus aux urnes ce dimanche 24 mars 2024. Après un premier report contesté, c’est finalement la date retenue par le gouvernement et validée par le Conseil constitutionnel pour la tenue de l’élection présidentielle.

Présidentielle au Sénégal : le vote se tient ce dimanche

Les Sénégalais vont élire le remplaçant de Macky Sall ce dimanche 24 mars 2024. Préalablement prévue pour le 25 février dernier, c’est finalement ce dimanche que le scrutin va se tenir sur fond de crise politique. 19 candidats sont autorisés à participer à cette élection tendue.

Les deux principaux candidats qui caporalisent l’attention sont Amadou Ba de la mouvance et Bassirou Diomaye Faye de l’opposition, un protégé du farouche opposant Ousmane Sonko.

La campagne électorale menée sous pression du compte à rebours a été marquée par la libération d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Sortis de prison quelques jours avant la clôture de la campagne, ils ont pu s’adresser de vive voix à leurs militants et sympathisants.

Selon plusieurs observateurs de la vie politique au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye part favoris avec de fortes chances de bousculer le candidat de la mouvance ; mais rien n’est gagné devance. Présenté comme le dauphin de Macky Sall, Amadou Ba va peser lourd dans la balance.

La liste électorale comporte plus de 7 millions d’électeurs inscrits. Selon le Directeur général des élections, Thiendella Fall, plus de 264 924 cartes d’électeurs avaient été retirées, soit un taux de retrait de 56%. 16 440 bureaux de vote, dont 15 633 sur le territoire national et 807 à l’étranger, sont ouverts pour accueillir les électeurs ce dimanche.

Pour l’opération observation de la présidentielle au Sénégal dont le budget d’organisation est estimé à plusieurs milliards, la société civile a déployé 1000 personnes sur le terrain pour couvrir 14 régions du pays.