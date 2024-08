Après Woodkiz et Céline Dion, c’est maintenant au tour de Beyoncé de s’attaquer à Donald Trump. Le candidat à la présidentielle 2024 aux États-Unis a encore utilisé un morceau non autorisé. Cette fois, c’est « Freedom » de la dulcinée de Jay-Z sorti en 2016.

Conflit musical : Beyoncé s’attaque à Trump pour usage illégal de sa chanson

Les accusations se multiplient de plus en plus contre le candidat républicain à la présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis, Donald Trump. L’ancien président américain pourrait être poursuivi en justice par Beyoncé pour son usage non autorisé de sa chanson à succès «Freedom», hymne de la campagne de son adversaire à la présidentielle Kamala Harris. Selon nos sources, Beyoncé aurait envoyé une lettre de mise en demeure à l’équipe de campagne de Donald Trump.

D’après les faits, Steven Cheung, porte-parole du candidat républicain, a partagé une vidéo de Donald Trump débarquant de l’avion dans le Michigan le mardi 20 août, accompagnée du morceau issu de l’album «Lemonade» de Beyoncé, sorti en 2016. Toutefois, une source a déclaré que la maison de disques de la chanteuse est rapidement intervenue, exigeant la suppression du clip, ce qui a été fait le lendemain dans la soirée.

Bien que Beyoncé n’ait pas officiellement soutenu Kamala Harris, l’artiste lui a donné l’autorisation d’utiliser le morceau dès le début de sa campagne le mois dernier, notamment dans une nouvelle vidéo de campagne dévoilée le lundi 19 août lors de la Convention nationale démocrate.

Avant Beyoncé, Céline Dion, Woodkiz et Isaac Hayes s’en sont attaqués à Trump



Seulement ce mois d’août 2024 et bien avant le cas Beyoncé, l’équipe de l’ancien président a été interpellée par Céline Dion pour l’utilisation non autorisée de sa chanson à succès «My Heart Will Go On» lors d’un rassemblement de campagne dans le Montana. «Cette utilisation n’est en aucun cas autorisée, et Céline Dion n’approuve pas cette utilisation ou toute utilisation similaire. … Et vraiment, CETTE chanson ?» peut-on lire dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux de la chanteuse, faisant référence à son utilisation originale dans le film à succès «Titanic», sorti en 1997.

Dans le même temps, les avocats de la succession d’Isaac Hayes ont adressé à Donald Trump une notification de violation des droits d’auteur pour avoir utilisé l’air emblématique «Hold On, I’m Coming» de la défunte légende dans des documents de campagne. Woodkiz en a fait de même. Décidément, entre Donald Trump et les artistes, c’est la guerre.