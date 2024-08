En Côte d’Ivoire, le Chef de l’État, Alassane Ouattara a présidé à la cérémonie de remise des trophées aux lauréats du Prix National d’Excellence (PNE). L’événement a lieu ce lundi 05 août 2024 à la salle des Pas Perdus du Palais présidentiel où nombreux lauréats ont été honorés.

Côte d’Ivoire : des lauréats récompensés pour le Prix Nationale d’Excellence

Plusieurs lauréats de différents secteurs ont été distingués lors du PNE 2024 en Côte d’Ivoire. De meilleures autorités préfectorales passant par la police, des acteurs de reboisement jusqu’en milieu scolaire. Au total, soixante-dix-sept ( 77) Prix ont été décernés à soixante-dix-huit (78) lauréats à la 11ème édition du Prix d’excellence nationale.

Cette journée nationale d’excellence a été consacrée, selon le Président Alassane Ouattara, à » nos efforts individuels et collectifs pour bâtir ensemble une société prospère fondée sur le travail et le mérite « . En réalité, l’objectif principal de cette initiative est d’encourager les Ivoiriens à se contenter des valeurs qui ont permis à la Côte d’Ivoire de devenir une » grande nation ».

Pour le chef de l’État, » les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Le changement de comportement et de mentalité est indispensable pour accélérer la transformation économique et sociale de notre pays« .

À en croire le Premier Ministre Robert Beugré Mambé, « La journée nationale de l’excellence est cette année à sa onzième édition. Durant plus d’une décennie, elle aura permis de mettre en lumière 734 lauréats dont 143 structures publiques, 177 entreprises privées, 263 hommes et 136 femmes qui contribuent par leurs talents de grande valeur au développement et au rayonnement de la Côte d’Ivoire « .

Prix Nationale d’Excellence : Voici le nom des meilleurs lauréats distingués



Detto Marcelin Kouassi, administrateur civil, sous-préfet de Korhogo

Souleymane Cherif, Commissaire divisionnaire major de police

Prix national d’Excellence du meilleur élève au CEPE, Concours d’entrée en 6ème

Prince Michael Amessan Amadou, Elève à l’EPV Saint Simon Abobo Houantoué, District d’Abidjan

Prix national d’Excellence du meilleur élève au BEPC

Youssef Hussein Diaby, Elève au Lycée moderne Aka Aouélé d’Aboisso

Prix national d’Excellence du meilleur élève au BAC général

Madouda Sie Nea, élève au Lycée Mami Faitai de Bingerville

Kouamé Kra Daniel Carmel Diaoussié, élève au Lycée Alassane Ouattara de Grand-Bassam

Prix national d’Excellence pour le développement des médias, établissement d’hébergement et restauration

Cheick Aboubakar Yvanne Cherif, Journaliste directeur des programmes à NCI

Hôtel Boulay Boulay Beach Ressort (BBR)

Songon-Ile Boulay

Placali Abouré

Cocody Riviera

Prix national d’Excellence du meilleur du meilleur acteur de reboisement et de la famille modèle

Fondation Yodé et Siro (YES)

Cocody Angré

Famille Eba, Abobo N’dotré

Pour rappel, les lauréats ont reçu chacun, un trophée, un diplôme signé par le Président un chèque d’une valeur de 10 millions FCFA.