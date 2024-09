La Banque Mondiale a donc décidé, d’ouvrir des discussions avec le gouvernement Centrafricain sur la question. Ces discussions ont eu lieu, dans le cadre d’une rencontre ce 17 septembre 2024 à Bangui, entre le Ministre Centrafricain des Finances, Hervé Ndoba et, le Représentant Résident de cette institution en Centrafrique, Guido Rurangwa.

Le sujet principal de cette rencontre était axé sur, « la problématique de soutien au secteur privé » dans le pays. Et le but de ce soutien, c’est de permettre au secteur privé d’assurer « une croissance favorable aux personnes économiquement vulnérables » en Centrafrique. Avant de jouer pleinement ce rôle, la Banque Mondiale souhaite, « créer les conditions nécessaires et favorables au développement des PME/PMI » en Centrafrique.

L’institution financière, décide de lancer le projet I-COMPETE en Centrafrique. Elle espère à travers ce projet entièrement financé par elle, contribuer « fortement à la mise en œuvre d’un dispositif d’appui et d’accompagnement efficace ». Ce projet est complètement, « adapté aux besoins dudit secteur » en Centrafrique, a indiqué le Ministère des Finances. Et cet appui, se justifie par, « l’important rôle que le secteur privé doit jouer pour l’essor de l’économie nationale » en Centrafrique.

Cette rencontre, a permis à Hervé Ndoba de remercier la Banque Mondiale, pour ce projet novateur. Ce dernier confirme, que le but du projet c’est « de renforcer les capacités du secteur privé, notamment les PME/¨PMI et autres entités » en Centrafrique. Ce sont des secteurs dont, « les activités permettent de stimuler la croissance », et d’offrir « des opportunités d’emploi et d’ouvrir de nouveaux marchés », en Centrafrique, a expliqué Hervé Ndoba.

Il faut savoir que selon la Banque Mondiale dans son rapport de 2023, le secteur privé de la Centrafrique, est très peu développé. Il est essentiellement, concentré dans le secteur tertiaire, et caractérisé par une productivité globale des facteurs en décroissance. Et ce secteur privé, utilise très peu de produits financiers pour son expansion en Centrafrique.