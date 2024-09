D’après ce que rapporte la presse locale ce mardi 03 septembre 2024, le titre « Ovi tché » de la chanteuse béninoise Zeynab Abib sorti il y a 21 ans, a inspiré une jeune artiste. Il s’agit notamment de MF Voice. Une occasion pour elle de rendre hommage à la légende de la musique béninoise.

La jeune artiste MF Voice réinvente « Ovi tché » pour rendre hommage à Zeynab Abib

Les faits remontent au 15 août 2024. La chanson de la légende Zeynab Abib a repris vie sur les réseaux sociaux par la voix de la talentueuse Marie-France Audrey Gbétie connue sur scène par MF Voice. C’est 21 ans après la sortie de ce single par la star. L’objectif pour MF Voice, est de rendre un hommage mérité à l’auteure, cette grande voix de la musique béninoise. La chanson, en langue locale Fongbé (une langue locale béninoise), invite l’enfant à respecter ses géniteurs en suivant la ligne que ces derniers lui ont tracée. « Ovi tché » invite également l’enfant à ne pas oublier les sacrifices qui ont été consentis par les parents pour qu’il puisse vivre.

Abordée par « La Nouvelle Tribune », un média béninois, MF Voice a fait connaitre les réelles motivations du choix porté sur Zeynab Abib et principalement sur le titre « Ovi tché ». « C’est d’abord un tube qui nous parle à tous. Les enfants deviennent de plus en plus têtus. Il y a trop de choses qui se passent dans la société sur le plan éducatif », a-t-elle justifié avant de continuer.

« C’est une invitation adressée aux enfants afin qu’ils prêtent une oreille attentive aux voix de leurs parents. C’était l’objectif de Zeynab dans le temps et il est toujours actuel ce message. Les réseaux sociaux, le monde actuel est tellement corrompu qu’il faut donner une réelle part à l’éducation », a ajouté MF Voice. Son choix, porté sur Zeynab Abib et non sur une autre artiste, a pour raison le fait que la star est une voix qu’elle a toujours apprécié à cause de son charisme, sa manière de chanter, l’énergie qu’elle dégage, sa simplicité.