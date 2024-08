On en sait plus à propos des raisons qui ont occasionné l’annulation du concert de Fally Ipupa à Goma ce vendredi 16 août 2024 du côté de la République Démocratique du Congo.

Le concert de Fally Ipupa à Goma annulé après un cafouillage

Ce vendredi 16 août 2024, la star de la musique congolaise Fally Ipupa, était attendue à Goma pour un concert. Mais dans les derniers instants, le concert a été annulé. Des heures après le cafouillage qui a abouti à l’annulation du concert du musicien, un membre de l’équipe d’organisation s’est prononcé dans une très brève vidéo. C’est dans le but d’expliquer aux fans de l’artiste les raisons derrière l’annulation.

Selon Ronsard Kamwanya Bora, les raisons de l’annulation du concert de Fally Ipupa, sont surtout d’ordre sécuritaire surtout face à la situation de guerre qui prévaut depuis plusieurs années à Goma en RDC. « En premier lieu, c’était l’arrivée tardive de nos mélomanes vers 17 heures alors que le concert était prévu à 14 heures. Et comme il faisait déjà noir, la police a jugé bon pour la sécurité de nous tous, que ce soit de l’artiste et de nos populations, d’annuler le concert ; parce qu’à l’extérieur comme à l’intérieur, il y avait beaucoup de monde et comme à cette heure-là, on ne pouvait plus gérer les gens », a-t-il clarifié.

L’autre raison de l’annulation du concert de Fally Ipupa, est liée aux transports publics qui deviennent très difficiles au-delà d’une certaine heure. Le retard aurait conduit tout ce grand monde dans l’impasse au retour. Ce membre du staff organisationnel a profité de son explication pour rassurer les personnes qui possèdent encore leurs tickets qu’elles seront remboursées à condition qu’elles se présentent le 17 août 2024 au village Iihusi.