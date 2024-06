9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

De nombreuses supputations ont entouré au lendemain de la disparition de la femme du Pasteur Marcello Tunasi. Après la sortie du Prophète Dennis Lessie qui annonçait que l’épouse de l’homme de Dieu était décédée suite à une opération de chirurgie esthétique, il a réagi ce samedi 22 juin dans un post sur la toile.

Le Pasteur Marcello Tunasi répond dans un post aux allégations du Prophète Dennis Lessie

La femme du Pasteur congolais, Marcello Tunasi, décédée le mecredi 12 juin en Turquie, a été inhumée le lundi 17 juin au cimetière de Kinshasa après des obsèques grandioses qui a vu la présence d’émininences personnalités comme le Président congolais, Félix Tshisekedi. Bien que les circonstances de la disparition de la servante de Dieu ont été confirmées par un arrêt cardiaque, le doute est resté néanmoins en suspens.

Beaucoup de spéculations ont planées réellement sur la vraie cause de son décès dans le milieu chrétien évangélique en République Démocratique du Congo (RDC). De fait, il y a quelques jours, un homme de Dieu en la personne du Prophète Dennis Lessie a annoncé sur les réseaux sociaux que Blanche Tunasi serait morte à la suite d’une opération de chirurgie esthétique.

Face à ces allégations, le Pasteur Marcello Tunasi est monté au créneau ce samedi 22 juin à travers une publication sur sa page Facebook sans tomber dans une quelconque réaction négative. Le serviteur de Dieu a plutôt pardonné à son collègue. ‘’Par la grâce de Dieu, je pardonne à Monsieur Denis Lessie pour toutes les calomnies et propos injurieux qu’il a tenus à l’encontre de ma défunte épouse et de moi-même. Je demande également à toute la communauté Compassion de faire de même. Prions pour lui, car il a besoin de restauration et d’amour’’, écrit-il.

Cependant, le Prophète Dennis Lessie s’était rétracté le jeudi 20 juin au cours de l’émission ‘’Dites-moi tout’’, sur Univers Groupe TV. ‘’Normalement, je ne devrais même pas commenter là-dessus, mais je suis désolé’’, reconnait-il. Avant de présenter ses excuses publiques. ‘’Je n’ai pas vu l’autopsie de maman Blanche Tunasi, seul Dieu, son mari et son médecin savent de quoi elle est réellement décédée’’.