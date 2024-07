8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’homme de Dieu congolais, Pasteur Marcello Tunasi est désormais veuf. Il est aujourd’hui tout seul à s’occuper de ses 4 enfants. Mais, parmi eux le dernier qui a deux ans sera difficile de lui annoncer le départ dans l’au-delà de sa maman.

Pasteur Marcello Tunasi : ‘’Annoncer à un petit bébé de deux ans que maman ne reviendra jamais est une expérience déchirante que je ne souhaite à personne’’

Le Pasteur Marcello Tunasi se remet peu à peu de la disparition brutale de son épouse, Blanche Tunasi, d’un arrêt cardiaque en Turquie. L’homme de Dieu rejoint ainsi le grand cercle des personnes qui ont en charge maintenant la responsabilité tout seul des enfants. Ces hommes jouent à la fois le rôle de père et de mère en même temps. C’est cette charge qui incombe au serviteur de Dieu le plus célèbre de la République Démocratique du Congo (RDC).

Actuellement, les 4 enfants dont deux garçons et deux filles sont les êtres chers qui restent au Pasteur Marcello Tunasi. Mais, la réalité est autre lorsque parmi ses enfants se trouve le tout dernier qui a seulement deux ans. L’homme de Dieu se pose mille et une questions pour savoir comment va-t-il faire pour annoncer la triste nouvelle à son gosse de deux ans.

Tout en exprimant sa douleur face à cette difficile épreuve qu’il devrait affronter, le guide religieux a adressé sa gratitude à tous veufs et veuves à travers un post ce vendredi 5 juillet sur sa page Facebook. ‘’En mode papa-maman. Respect à toutes les mères, les veufs, les veuves, les orphelins et tous ceux qui élèvent leurs enfants seuls. Il y a des choses que l’on comprend mieux lorsque cela nous arrive. Annoncer à un petit bébé de deux ans que maman ne reviendra jamais est une expérience déchirante que je ne souhaite à personne’’, écrit-il. Le Pasteur Marcello Tunasi a accompagné son message d’une photo de lui et de son fils de deux ans.