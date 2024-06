9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les chrétiens évangéliques congolais et de façon général pleurent le décès brusque de la femme du célèbre pasteur congolais, Marcello Tunasi. Décédée ce mercredi 12 juin matin d’une crise cardiaque, c’est à une vague de messages de compassion qui est adressée à l’homme de Dieu sur la toile.

Des hommes et femmes de Dieu consolent Pasteur Marcello Tunasi

La grande famille chrétienne évangélique en Afrique et particulièrement en République Démocratique du Congo (RDC), est complètement affligée par la disparition brutale de l’épouse de l’un des célèbres pasteurs congolais, Marcello Tunasi. L’information s’est répandue rapidement ce mercredi 12 juin comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, la femme de l’homme de Dieu, Blanche Tunasi, mère de quatre enfants dont deux garçons et deux filles est décédée ce matin du mercredi 12 juin d’une crise cardiaque.

Après l’annonce de la triste nouvelle, les voix de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu dans différents pays en Afrique de l’ouest et centrale ainsi qu’aux Etats-unis, se sont levées sur la toile pour adresser des messages de compassion à la douleur qui étreint en ce moment le pasteur Marcello Tunasi et de toute son église. Il y a eu par exemple le Pasteur ivoirien, Wilfried Zahui, la Révérend ivoirienne, Jeanne Monney, de l’Evangéliste congolais, Kiziamina Kibila Jean Oscar, du Prophète gabonais, Emmanuel Ndozma et du Pasteur haïtien basé à Miami, Toussaint Grégory. ‘’Soyez fortifié Pasteur Marcello Tunasi. L’Eternel donne mais lui seul décide de comment et de quand il reprend. Arrêtez les spéculations, un Général est touché. Bouclier de prière autour de lui car les vautours chercheront à le dévorer’’, ‘’Seigneur ce n’est tout simplement pas facile !!!

Oui tes œuvres sont parfois si difficiles à accepter.Tout le Centre Chrétien de Transformation et nous-mêmes Fondateurs Jeanne et Georges Monney crions notre peine à l’Éternel. Pasteur Marcello tunasi que Dieu vous fortifie ainsi que toute votre famille et l’église’’, ‘’La vie ne tient qu’à un fil. Dieu a donné, et il a repris, que son nom soit béni. J’ai aussi appris cette triste nouvelle de la disparition de la Pasteure Blanche Kandolo Tunasi, épouse du Pasteur Marcello Tunasi. Toutes nos condoléances à l’Eglise Corps du Christ, à la famille de l’illustre disparue et à toute l’église la compassion. Je prie pour que Dieu vous réconforte et qu’il soigne vos blessures, comme Psaumes 147:3 nous renseigne : Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse leurs blessures. Je demande aussi à l’Eglise d’être en union de prière en faveur du Pasteur Marcello Jérémie Tunasi, sa famille et son église. Amen !’’, ‘’Mes sincères condoléances à Eglise La Compassion, Pasteur Marcello Tunasi. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de votre chère épouse. Nous tenons à vous présenter nos sincères condoléances et à vous assurer de notre soutien dans cette période difficile. Votre femme était une personne aimante, attentionnée et dévouée, qui a touché la vie de nombreuses personnes par sa gentillesse et sa générosité. Sa perte laisse un vide immense dans nos cœurs, et nous partageons votre douleur en ces moments de deuil. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette épreuve et vous apporter tout le réconfort dont vous avez besoin. Que l’amour et la compassion de votre famille et de vos proches vous entourent, vous aidant à traverser cette période de deuil. Sachez que vous pouvez compter sur notre présence et notre soutien à chaque étape de ce voyage difficile. Que les souvenirs précieux que vous avez partagés avec votre épouse vous apportent un peu de réconfort dans ces moments sombres. Nos pensées et nos prières vous accompagnent, Pasteur Marcello Tunasi, ainsi que votre famille, dans ces moments de tristesse. Que Dieu vous donne la force et la sérénité nécessaires pour traverser cette épreuve. Avec nos plus sincères condoléances’’, ‘’Seigneur ce n’est tout simplement pas facile !!! Oui tes œuvres sont parfois si difficiles à accepter. Toute la communauté Tabernacle de gloire crions notre peine à l’Éternel. Pasteur Marcello tunasi que Dieu te fortifie ainsi que toute votre famille et l’église’’.

Cependant, au milieu des multitudes de messages de condoléances, la direction de la communauté religieuse dans laquelle appartient la servante de Dieu, l’Eglise La Compassion a diffusé un communiqué pour confirmer sa disparition tragique. ‘’La communauté CREFM (L’Eglise La Compassion), informe l’Eglise Corps du Christ et l’opinion publique du décès inopiné de la Servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse du pasteur Marcello Tunasi, tôt ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l’âme de sa servante. L’Eternel a donné, l’Eternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement’’, peut-on lire.