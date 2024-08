À travers sa Fondation, Fally Ipupa a pour projet de doter Goma, une ville de la République Démocratique du Congo avec la construction d’une école. Lundi dernier, la star était sur le site pour voir l’évolution du projet.

Geste humanitaire, Fally Ipupa s’engage pour l’éducation des enfants déplacés à Goma

Fally Ipupa et son équipe sont allés inspecter l’avancement des travaux de construction d’une école à Goma. Une école située entre deux camps de déplacés. Un geste humanitaire qui permettra de soutenir les enfants déplacés dans cette zone.

La Fondation Fally Ipupa n’est pas venue les mains vides. Elle a également apporté des kits scolaires, des vêtements, des sandales et des vivres, qui ont été distribués aux enfants déplacés, pour leur plus grand bonheur. En plus de ce geste généreux, la présence de Fally a réchauffé les cœurs de ces enfants, leur apportant des sourires et des moments de bonheur.

Fally Ipupa ne se limite pas seulement à ses records établis dans la musique ces derniers mois. En effet, en seulement 8 mois, l’Aigle de la musique africaine s’est produit dans 5 grandes salles d’Europe. Il s’agit de Paris La Défense Arena (40 000 places), Ovo Arena (12 500 places), ING Arena (15 000 places), LDLC Arena (16 000 places) et Arkea Arena (11 000 places).