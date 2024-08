Fally Ipupa peut se targuer d’être l’un des artistes africains les plus riches en 2023. Un rapport de Charts Africa vient de dévoiler le classement où le chanteur congolais se retrouve dans le Top 10 avec des artistes de renom comme Youssou N’Dour, Davido et Burna Boy.

On a tendance à entendre souvent que la musique ne nourrit pas son homme en Afrique. Ces déclarations sont parfois contradictoires lorsqu’on voit la richesse de certains artistes-chanteurs africains dévoilée au grand jour dans les médias. La preuve vient une fois de plus d’être établie par le rapport 2023 de Charts Africa du Top 10 des artistes africains les plus riches.

Comme surprise, c’est le chanteur congolais, Fally Ipupa qui occupe la 10ème place au classement. Alors que beaucoup de personnes attendaient certainement la star congolaise de la Rumba, Koffi Olomidé dépassé considérablement son ancien ‘’élève’’ du Quartier Latin. Et Dicap la Merveille est le seul artiste congolais présent dans ce classement très convoité.

D’ailleurs, si El Professor fait partie du Top 10 des artistes les plus riches d’Afrique en 2023, s’est en raison de sa fortune selon le rapport de Charts Africa qui est estimée à plus de 15 millions de dollars américains soit environ 9 118 492 500,00 de Francs CFA. Cette performance de l’artiste congolais est à l’actif de son travail remarquable dans la musique depuis des années en Afrique et dans le monde. Mais, Fally Ipupa pour renflouer sa caisse, il prête son image à des marques telles que Ballantine’s, Rawbank, Bralima, Betwinner, Airtel et plusieurs autres.

Il faut noter que dans ce Top 10 des artistes africains les plus riches en 2023, il y a des noms et non des moindres qui sont en tête comme le chanteur sénégalais, Youssou N’Dour (1er), les artistes nigérians Wizkid (4ème), Davido (5ème), Don Jazzy (6ème), Burna Boy (7ème), 2Face (8ème) et Rude Boy P-Square (9ème). Toutefois, avance ceux-ci il y a le chanteur sénégalo-américain, Akon (2ème) et le chanteur sud-africain, Black Coffe (2ème).