Un grand incident inexpliqué s’est produit sur la chaîne YouTube de Koffi Olomidé. Depuis peu, sa plateforme de streaming avec des millions de vues est supprimée de façon inattendue.

L’ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomidé est de retour depuis le mois de juin dernier sur la scène musicale avec un album de 43 titres intitulé ’’Platinium Vol2’’. Aujourd’hui, en raison des difficultés à ventiler les supports musicaux physiques, les artistes ont trouvé le meilleur canal de faire la promotion de leurs oeuvres discographiques sur les nombreuses plateformes digitales musicales.

Ainsi, chaque artiste que ce soit en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis ou encore ailleurs, ont leur propre application qu’ils utilisent pour atteindre des records d’écoute ou de vente de leur différente production musicale. Et le chanteur congolais en fait partie également pour promouvoir ses albums depuis des années maintenant.

Mais, il y a peu un incident inattendu vient de se produire sur sa chaîne YouTube créée il y a plus de 10 ans maintenant. La plateforme de streaming vidéo la plus populaire au monde du Grand Mopao n’est plus disponible. Alors que la star de la Rumba congolaise venait de balancer 3 nouveaux clips dont des collaborations avec les artistes Innoss’B, Gaz Mawete et Gally Garvey.

Beaucoup de questions taraudent les esprits des fans de Koffi Olomidé qui se demandent si c’est une simple erreur de suspension ou une suppression définitive. Cependant, le mystère reste quand même entier sur les vraies raisons de cette disparition soudaine. Pour le moment, le Quadra Koraman n’a pas encore donné des explications sur cette situation difficile. Toutefois, il n’est pas le premier artiste à voir sa page supprimée de manière inexpliquée sur la célèbre plateforme. Il y a quelques années, son homologue congolais, Werrason, a subi la même chose.