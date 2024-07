Au stade des Martyrs de Kinshasa en RDC, a eu lieu le concert de l’artiste musicien gospel et pasteur, Mike Kalambay. Un événement de joie viré au drame où plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées.

RDC: plusieurs pertes en vies humaines signalées lors du concert Mike Kalambay

Plus de 160 000 personnes ont participé au concert gospel organisé le samedi 27 juillet 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Plusieurs artistes et personnalités diverses dans l’univers de la musique ont meublé la cérémonie où s’est déroulé le concert de l’artiste musicien gospel et pasteur, Mike Kalambay.

Cependant, la joie commencée le matin n’est pas plus allée jusqu’au soir. Des spectateurs ont été victimes d’une bousculade qui a fait d’énormes dégâts conduisant à des pertes en vies humaines. Un incident qui n’est pas pour sa première fois a attiré l’attention des autorités étatiques.

Selon la télévision nationale congolaise, environ 9 personnes ont été tuées dans cet incident. Face à cette situation, le gouvernement a lancé une enquête pour élucider les faits à travers un communiqué. « Le Ministre d’État, Ministre de la justice de Garde des sceaux, vient d’apprendre les événements tragiques ayant entraîné la mort d’hommes aujourd’hui au stade des Martyrs», peut-on lire dans le communiqué.

Dans le passé récent, précisément en 2022, une pareille situation a eu lieu, causant la mort à des hommes en uniforme et des civils pendant le concert de la star de la musique africaine Fally Ipupa. Par ailleurs, les autorités judiciaires ont été instruites pour interpeller les organisateurs à répondre à leurs actes.