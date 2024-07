Le Pasteur le plus célèbre de la République Démocratique du Congo (RDC), Marcello Tunasi a décidé de revenir le dimanche 28 juillet dans son Ministère après le décès de sa femme. En plus de réconforter ses nombreux fidèles toujours attristés, l’homme de Dieu a réfuté fortement les rumeurs sur les circonstances de la disparition de son épouse en Turquie.

Pasteur Marcello Tunasi : ‘’Ma femme n’est pas morte en cherchant à faire du BBL’’

Le célèbre homme de Dieu congolais, Pasteur Marcello Tunasi a fait son grand retour le dimanche 28 juillet après le deuil de sa défunte épouse Blanche Tunasi dans son église La Compassion auprès de ses nombreux fidèles. Le guide religieux ne pouvait pas se morfondre pendant longtemps sur le décès de sa femme. Il a été salué fortement par ses fidèles.

Le Pasteur Marcello Tunasi n’a pas tardé à reprendre en main son Ministère et de la plus belle des manières derrière l’autel pour le grand bonheur de sa communauté chrétienne qui ont retrouvé finalement leur guide religieux. En effet, lors de sa prédication, le serviteur de Dieu congolais est revenu sur les rumeurs qui ont circulé sur les circonstances de la disparition de sa femme. Des spéculations disaient que son épouse serait décédée lors d’une opération de chirurgie esthétique, en Turquie. ‘’Ma femme n’est pas morte en cherchant à faire du BBL, elle avait le BBL naturel des Baluba. Elle n’en avait pas besoin, surtout pas besoin! Elle avait ce qu’il faut, là où il faut’’, réfute-t-il.

Par ailleurs, cette mise au point du Pasteur Marcello Tunasi faisait suite aux déclarations tenues par le Pasteur Denis Lessie, qui avait évoqué cette thèse du décès lié à une opération, choquant de nombreux fidèles. Par la même occasion, il a réconforté ses nombreux fidèles et d’autres chrétiens dans le monde qui sont encore marqués par le deuil de sa femme. ‘’Ma femme, Blanche, est morte, mais Jésus est vivant…, j’ai aimé Blanche, mais j’aime Jésus plus qu’elle. De plus, personne sur terre n’a aimé ma femme plus que moi, mais regardez-moi, je suis joyeux, alors enlevez votre tristesse’’, déclare-t-il.