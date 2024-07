La femme du Pasteur Marcello Tunasi a été rappelée à Dieu le mercredi 12 juin dernier en Turquie d’une crise cardiaque. Ce samedi 20 juillet marque les 40 jours de la disparition brutale de l’épouse de l’homme de Dieu. Il en a profité pour honorer une fois de plus sa mémoire à travers un message poignant.

Pasteur Marcello Tunasi : ‘’Il est temps de continuer sans jamais l’oublier’’

C’est en Turquie le mercredi 12 juin dernier que le Pasteur Marcello Tunasi a perdu son épouse Blanche Odia Kandolo Tunasi dans un hôpital de la capitale Ankara à la suite d’un arrêt cardiaque. Les obsèques de la femme de l’homme de Dieu ont été grandioses en République Démocratique du Congo (RDC).

De nombreuses personnalités religieuses et politiques du pays notamment le Président Félix Tshisekedi et son épouse sont venus apporter leur soutien au serviteur de Dieu et à ses 4 enfants. Très proche de sa défunte femme, le Pasteur Marcello Tunasi n’a de cesse de lui rendre hommage lorsque l’occasion se présente à lui.

Ce samedi 20 juillet qui marque le 40ème jour de la disparition de Blanche Odia Kandolo Tunasi, son mari en a saisi pour envoyer via sa page Facebook un message à sa regrettée épouse. ‘’Aujourd’hui, cela fait 40 jours que maman Blanche Odia Kandolo Tunasi nous a quittés. Nous avons beaucoup et suffisamment pleuré sa perte, mais il est temps de continuer sans jamais l’oublier’’, écrit-il. Tout en rappelant l’importance du deuil tout en appelant à aller de l’avant malgré la douleur. ‘’Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour sécher nos larmes’’.

En outre, le serviteur de Dieu a aussi salué le combat et l’héritage de sa défunte épouse avant de lancer une invitation aux fidèles chrétiens. ‘’Un jour, nous la retrouverons au ciel. En attendant, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et avançons. Unissons-nous pour un puissant réveil mondial’’, souligne-t-il.