Le Pasteur congolais, Marcello Tunasi après l’enterrement de sa femme, a tenu à exprimer ses remerciements aux personnes qui étaient présents aux obsèques de sa défunte épouse. Et, ce après les 40 jours de deuil suite au décès de celle-ci.

Après les obsèques de sa femme, Pasteur Marcello Tunasi remercie le couple présidentiel congolais

Le Pasteur congolais, Marcello Tunasi est dans la perspective de marquer les 40 jours de deuil suite à la disparition brutale de son épouse Blanche Odia Kandolo Tunasi en Turquie au mois de juin dernier. Déjà, le samedi 20 juillet, l’homme de Dieu dans un message partagé sur sa page Facebook lui a rendu un hommage poignant.

Le célèbre Pasteur n’a pas aussi oublié les nombreuses personnalités qui étaient présents lors des obsèques grandioses de sa femme qui ont été organisées à Kinshasa. Au nombre de ces personnalités, il y avait le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi et son épouse, la Première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi.

Dans un message publié ce lundi 22 juillet sur ses différents réseaux sociaux, Pasteur Marcello Tunasi a tenu à exprimer sa profonde gratitude au couple présidentiel pour leur soutien considérable pendant la grande douleur qu’il a traversée. ‘’Après ce profond deuil, je tiens à remercier tous les membres du gouvernement et particulièrement le couple présidentiel de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi et Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, pour leur indéfectible soutien. Mes enfants et moi avons été très touchés par ce grand signe d’amour et d’affection. Je peux dire que la RDC n’a pas seulement un homme politique à sa tête, mais un père et une mère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu’il nous accorde de nous unir davantage afin de relever cette grande nation. Par la grâce de Dieu nous nous relevons’’, écrit-elle. Le serviteur de Dieu en a profité pour publier les photos prises au stade Tata Raphaël de Kinshasa avec le couple présidentiel le jour de l’inhumation de sa défunte femme.