En République démocratique du Congo (RDC), les autorités de la santé ont signalé plusieurs cas suspects de variole du singe. Ce nombre montre la recrudescence alarmante de ces cas de pathologie dans le pays.

Plusieurs cas suspects de variole détectés en RDC

Le ministre de la Santé publique s’est prononcé sur la situation épidémiologique actuelle du pays évoquée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya lors d’une communication en conseil des ministres vendredi 19 juillet 2024. Selon l’autorité, « il ressort de la situation épidémiologique que quelques maladies, notamment le monkeypox ou la variole du singe, présentent une augmentation exponentielle du nombre de cas. »

L’augmentation exponentielle de cette pathologie signalée témoigne de l’ampleur de la situation dans le pays. À la date du vendredi 19 juillet 2024, environ 11 166 cas suspects ont été enregistrés dans le pays, dont 450 décès ont été confirmés, soit un taux de létalité de 4%. La région la plus touchée par cette épidémie est la province de l’Équateur, située à l’ouest du pays.

La recrudescence de cette épidémie met en lumière l’urgence de prendre les dispositions nécessaires et de contrôle pour éviter plus de victimes. Par ailleurs, il faut préciser que des efforts s’intensifient de la part des autorités pour surveiller, diagnostiquer et traiter les cas. Aussi, des sensibilisations aux moyens de prévention n’ont pas été prises à la légère.