Une ancienne danseuse qui a fait partie de l’orchestre Wengue Musica BCBG, vient de faire une grosse révélation sur JB Mpiana. Au cours d’une émission télévisée en RDC, elle a affirmé avoir eu un enfant à l’âge de 15 ans avec le leader du groupe.

Une ex-danseuse de JB Mpiana avoue eu un enfant à 15 ans avec lui

Les relations amoureuses entre artistes-chanteurs et danseuses sont récurrentes dans l’industrie musicale en Afrique. De cette liaison fatale naissent souvent des enfants. Si beaucoup gardent le silence, d’autres ont le courage d’en parler. On prend le cas de l’ex-danseuse devenue plus tard chanteuse, Mbilia Bell, qui a avoué avoir eu un enfant avec le père du rappeur français d’origine congolaise, Youssoupha, feu Tabuley Rochereau. Même son de cloche pour le chanteur ivoirien, Meiway qui a eu un enfant avec l’une de ses danseuses.

Un rebondissement du moins des plus attendu vient d’éclabousser en République Démocratique du Congo (RDC), le chanteur congolais JB Mpiana. Et c’est une ex-danseuse qui faisait partie de la formation musicale congolaise, Wenge Musica BCBG, qui a fait cette grosse révélation. C’est au cours d’une émission télévisée le mardi 20 février sur la chaîne Africa Elengi Télévision, que l’ancienne danseuse dont le prénom est Brunette avec pour nom de scène Mwana nsuka, a affirmé avoir eu un enfant avec JB Mpiana à l’âge de 15 ans. Selon la mère recrutée comme danseuse dans les années 2000 par le chef de file de l’orchestre, son enfant est aujourd’hui âgé de 9 ans.

Ce sont de graves révélations qui vont faire couler beaucoup d’encre et de salive sur les réseaux sociaux et les médias congolais. Puisqu’à l’époque des faits, la jeune fille était encore mineure. même Koffi Olomidé avait révélé lors d’une émission au sujet de son procès pour viol en France il y a quelques années qu’il existait des histoires d’amour entre chanteurs et danseuses, desquelles sont nés des enfants qui sont devenus grand.