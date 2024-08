Depuis quelques jours, Fally Ipupa est au cœur d’une grosse polémique sur la toile. Une femme accuse le chanteur congolais d’être notamment le père de ses enfants qui sont des triplés.

Le chanteur congolais, Fally Ipupa n’a vraiment pas en ce moment l’esprit en paix. Il s’apprêtait à offrir à ses fans son double concert les 10 et 11 août prochain au Stade des Martyrs de Kinshasa. Mais, l’événement a été reporté sine die et pour cause, le samedi 27 juillet dernier, une tragédie est survenue lors du concert du chantre Mike Kalambayi.

Les autorités de la République Démocratique du Congo (RDC) ont rapidement pris des mesures pour annuler tous les spectacles jusqu’à nouvel ordre au Stade des Martyrs et celui du 20 mai de la capitale. Après cette situation compliquée, l’Aigle fait face à une grosse polémique de reconnaissance de paternité.

En effet, une femme accuse Fally Ipupa d’être le père de ses enfants qui seraient des triplés. ‘’Fally Ipupa, tu souhaites vraiment qu’on en vienne à s’expliquer sur les réseaux sociaux ou tu préfères qu’on règle l’affaire autrement ? Tu es le père de mes enfants. On a eu des triplets, un d’entre eux est mort et il en reste deux, qui sont aujourd’hui âgés de 23 ans’’, affirme-t-elle. Selon cette dame, elle aurait rencontré Dicap la Merveille au Bénin qui l’aurait abandonné après la naissance des enfants. Raison pour laquelle, face au silence du chanteur, elle a donc décidé de le rendre public à travers une vidéo sur les réseaux sociaux.