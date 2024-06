7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Après le décès brutal de son épouse le mercredi 12 juin matin, le Pasteur Marcello Tunasi n’avait pas pris la parole pour s’exprimer. Le célèbre homme de Dieu vient de le faire ce jeudi 13 juin matin à travers un post poignant.

Pasteur Marcello Tunasi : ‘’Seigneur, je me sens amputé’’

Le célèbre Pasteur congolais, Marcello Tunasi est complètement assommé par la disparition tragique d’un arrêt cardiaque de son épouse le mercredi 12 juin matin que les fidèles de son Eglise La Compassion appelle affectueusement Maman Blanche Tunasi. Des messages de compassions de nombreux hommes et femmes de Dieu du monde entier à son endroit se sont multipliés à l’annonce du rappel à Dieu de sa femme.

L’éminent serviteur de Dieu connu par ses prêches édifiants sur les réseaux sociaux, est resté silencieux toute la journée du mercredi 12 juin. Passé cette douloureuse épreuve, Pasteur Marcello Tunasi a pris sur lui la force de publier un post très poignant ce jeudi 13 juin matin sur sa page Facebook. ‘’Seigneur, je me sens amputé, Je me sens déchiré et terrassé. Ma respiration est comme un feu qui consume mes os et mon cœur. Je réalise de plus en plus que l’épouse que tu m’avais donnée était une perle très rare et irremplaçable. De toute ma vie, je n’ai jamais ressenti une telle douleur, et j’espère de tout mon cœur que ce sera la dernière. Tout ce qui me rappelle Blanche, une brosse à dents, une tasse, une photo, un souvenir, une décoration et surtout nos enfants, me déchire au plus haut point. Je compte sur toi pour me fortifier et me donner la force de continuer sans elle, car tu sais mieux que moi combien elle comptait pour moi, pour les enfants et pour toute la communauté. Je te dis merci de me l’avoir prêtée pendant 18 ans et je crois qu’elle est avec toi, dans ta gloire, et qu’au jour de l’enlèvement je la reverrai’’, écrit-il.

Cependant, la veille sur sa page Facebook, le célèbre homme de Dieu avait partagé une publication énigmatique comme s’il savait que sa compagne allait rendre l’âme. ‘’N’enviez pas la couronne des autres si vous n’êtes pas prêts à payer le prix qu’ils ont payé pour l’obtenir! Chaque succès cache un prix ! Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves!’’, avait-il déclaré.