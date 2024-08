La star planétaire Céline Dion va très bientôt accueillir une belle-sœur. C’est ce qui se relaie ce vendredi 30 août 2024. René-Charles, le fils aîné de la star canadienne, compte épouser la fille qu’il aime depuis des années.

René-Charles Dion s’affirme : manager de Céline Dion et prêt à épouser sa fiancée

René-Charles, le fils aîné de la star, a grandi. A 23 ans, il est désormais le nouveau manager de Céline Dion. René-Charles compte bien épouser la fille qu’il aime depuis des années. Alors que Céline Dion était à Paris pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, elle avait emmené le petit couple, qui en a bien profité.

René-Charles qui n’a pas pu retenir ses larmes lors de la prestation de sa mère Céline Dion, postée sur la tour Eiffel, entretient des liens très fusionnels avec l’interprète de « J’irais où tu iras ». Une relation mère-fils qui laisse peu de place à Angélique Weckenmann, la compagne de René-Charles. La chanteuse de 56 ans et la jeune femme n’ont pas toujours eu des rapports très cordiaux. Cependant, d’après les informations de Closer, l’aîné de l’icône de la chanson a pris une grande décision. René-Charles s’est fiancé avec sa chère et tendre. Céline Dion, qui reprochait notamment à sa belle-fille d’être trop enfant gâtée, a mis de l’eau dans son vin et a multiplié les gestes de bonne volonté.

Pour rappel, Céline Dion a invité les amoureux à une représentation du spectacle Beatles du Cirque du Soleil en juin. Puis, René-Charles et Angélique ont pu accompagner la chanteuse canadienne à Paris, pour son show des JO 2024. Lors de ce voyage, Céline Dion a même trouvé un moment pour les emmener visiter le musée du Louvre. Dans la capitale française, les amoureux logeaient au Royal Monceau et ont eu le temps d’aller dîner dans un restaurant gastronomique.