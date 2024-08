Au-delà de la musique, Kocee, star de la musique camerounaise, fait un geste très fort. L’artiste a fait parler son cœur en promettant 10 millions FCFA pour aider ses fans en cette période de la rentrée scolaire.

Kocee, l’artiste au grand cœur : un don de 10 millions pour la rentrée scolaire

Kocee a brillé dans la soirée de ce vendredi 16 août 2024. Ceci, non pas par son talent de musicien, mais par le geste qui vient de son cœur. En cette fin de journée, la star de la musique camerounaise qui compte plusieurs titres à succès, a promis de faire un don de 10 millions à ses fans en guise de soutien pour la prochaine rentrée scolaire.

« Actes 20: 35, ‘Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir’. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à tous les fans de Kocee, aux médias, à mes collègues, amis, famille et à l’équipe de direction pour leur soutien massif. Mon objectif est de le faire chaque année et, à mesure que vous doublez votre soutien à mon égard, c’est ainsi que je vous le rendrai un million de fois année après année. », lit-on sur la page Facebook de Kocee.

Un geste qui va pousser les fans de Kocee à rester plus collés à lui. Mais reste à savoir comment cette somme sera partagée et qui va s’en charger.