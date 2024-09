Le lundi 2 septembre 2024, au Lycée Moderne d’Anyama, a eu lieu la réunion de rentrée scolaire en Côte d’Ivoire. À l’issue de cette rencontre, la Ministre Mariatou Koné dévoile le projet de la nouvelle année scolaire.



Rentrée scolaire en Côte d’Ivoire : le contrat d’objectifs de l’éducation dévoilé



Présidée par la Ministre Mariatou Koné, en compagnie de plusieurs de ses collègues, cette cérémonie a marqué le coup d’envoi d’une nouvelle année scolaire placée sous le signe de la qualité et de la responsabilité. Au cours des échanges, la Ministre Koné a souligné l’importance de consolider les acquis et de renforcer l’engagement de chacun pour une école toujours plus performante. Elle a également présenté les principales nouveautés de cette rentrée scolaire en Côte d’Ivoire. Il s’agit de la réforme curriculaire des collèges, le retour du calcul mental, la digitalisation de l’enseignement.



Rentrée scolaire en Côte d’Ivoire : voici les principales nouveautés



Afin de mieux préparer les élèves à la vie active, une réforme des programmes des collèges sera mise en œuvre. Ainsi, le Programme National d’Amélioration des Premiers Apprentissages Scolaires (PNAPAS) sera intensifié, avec notamment des formations continues pour les enseignants du préscolaire et du primaire.



S’agissant de l’amélioration des compétences en mathématiques, le calcul mental sera réintroduit dans les programmes scolaires. Les cours se tiendront désormais du lundi au vendredi, le mercredi étant réservé aux ateliers pédagogiques. L’introduction des Technologies de l’Information et de la Communication au secondaire sera accélérée.



Par ailleurs, la communauté éducative est appelée à se mobiliser en vue de l’évaluation PASEC d’avril 2025, afin d’améliorer les résultats en lecture, écriture et mathématiques. Pour ce faire, un Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) par les Directeurs Régionaux de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation a été mis en place. Cette initiative vise à renforcer le suivi et l’évaluation des politiques éducatives.