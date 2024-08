« L’histoire vient de me donner raison », a expliqué Joseph Bendounga dans une interview accordée ce 23 août 2024 à nos confrères de Radio Ndeke-Luka. Dans une déclaration sans « la langue de bois », l’opposant Centrafricain estime, que l’Autorité Nationale des Elections (ANE) et le gouvernement, viennent de « rouler » le Président de la République.

Le Président du Mouvement Démocratique pour la Renaissance et l’Evolution du Centrafrique (MDREC), explique en outre, « que sous d’autres cieux », Faustin-Archange Touadéra doit dissoudre le gouvernement et, limoger les membres de l’Autorité Nationale des Elections (ANE) afin de « tout reprendre à zéro ».

Pour Joseph Bendounga, « on ne peut pas induire un Chef d’Etat en erreur comme l’avaient fait, le gouvernement et l’ANE ». Joseph Bendounga fait allusion, aux déclarations de ces institutions qui indiquaient, que toutes les conditions sont réunies pour la tenue de ces élections locales au mois d’octobre 2024.

Ce dernier estime, que depuis le début de ce processus électoral, on évolue de « violation en violation de la loi ». Même la date de ces élections locales repoussée au 6 avril 2025, laisse Joseph Bendounga perplexe. L’opposant Centrafricain, met en doute la capacité du gouvernement d’organiser des élections locales en avril et, des élections présidentielles et législatives en décembre 2025. Il estime donc, que la date du 6 avril 2025 fixée pour ces élections locales, n’a pas été choisie « intelligemment ».

La solution idoine afin de régler ce problème, reste une concertation politique a expliqué Joseph Bendounga. Il demande ainsi à Faustin-Archange Touadéra, de rencontrer l’opposition. Cette rencontre politique permettra, explique-t-il, « de débattre des problèmes de fond de la République afin d’aller vers des élections libres, transparentes et inclusives » en Centrafrique.

En rappel, les raisons du report de ces élections locales au 6 avril 2024, sont liées à son financement. Sur un budget initial de 9 milliards de FCFA, le gouvernement a réussi à mobiliser à ce jour, 5 milliards de FCFA.

Il faut savoir, que Joseph Bendounga est Député de Bimbo 3 en Centrafrique. Il est aussi, l’un des membres influents de l’opposition démocratique. Joseph Bendounga, a déjà saisi plusieurs fois et sans succès, la Cour Constitutionnelle afin d’obtenir la destitution de Faustin-Archange Touadéra.