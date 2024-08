Les électeurs centrafricains vont s’armer de patienter. La raison est toute simple : les élections locales de cette année, sont reportées au 6 avril 2025. Mais avant d’arriver à cette date fatidique, la Centrafrique doit relever d’énormes défis logistiques et financiers et, une course au financement est lancée depuis quelques années.

Dans cette quête de financement, la Centrafrique n’est pas seule. Ce 22 août 2024, le pays a reçu un soutien financier très important du Cameroun par, la remise d’un chèque de 250 000 000 de FCFA. Ce chèque, a été remis au ministre Centrafricain des Finances, Hervé Ndoba. Ce dernier, à son tour, a remis ledit chèque au Représentant Résident du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) en Centrafrique, Jean-Luc Stalon.

Le chèque de 250 000 000 FCFA, est directement remis au PNUD car, depuis le lancement du processus de ces élections locales, c’est cette agence Onusienne qui gère « le basket fund » mis en place. Il s’agit, d’un comité chargé, « de collecter toutes les ressources des partenaires » de la Centrafrique, a indiqué le Cabinet du Premier ministre Centrafricain.

Nicolas Nzoyoum, l’Ambassadeur du Cameroun à Bangui, a profité de la remise de ce chèque, pour sensibiliser en faveur d’une participation massive des Centrafricains à ces prochaines élections locales. Le diplomate Camerounais, a aussi demandé à « ses collègues de la sous-région et d’ailleurs, de mener un plaidoyer auprès de leurs autorités pour aider » la Centrafrique.

La Centrafrique, n’est pas restée insensible face au geste du Cameroun. Et c’est le Premier ministre Centrafricain, Felix Moloua, qui avait remercié le Cameroun au nom du Président Centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Selon Felix Moloua, la remise de ce chèque, est « un geste fraternel qui témoigne la solidarité entre les deux pays et, une marque de la dynamique coopération Sud-sud ».

En rappel, c’est depuis 1988 que les élections locales ne sont pas organisées en Centrafrique. Le budget initial de ces prochaines élections, est fixé à 9 milliards de FCFA, environ 13,7 millions d’euros. Et selon l’Autorité Nationale des Elections (ANE) en Centrafrique, 5 milliards de FCFA, environ 7,6 millions d’euros sont déjà mobilisés.