Après une précédente émission qui ne s’était pas bien déroulée, le Mali a réussi à mobiliser avec succès de nouveaux financements sur le marché financier régional.

Le 21 août dernier, le Trésor public malien avait sollicité 25 milliards de FCFA, mais n’avait réussi à lever qu’un peu moins de 15 milliards de FCFA. Cependant, lors de la dernière émission du 4 septembre 2024, la participation des investisseurs a largement dépassé l’offre initiale. Sur les 25 milliards de FCFA sollicités, le Mali a récolté au total 26,24 milliards FCFA, mais il n’a retenu que 22,65 milliards de FCFA, soit un taux d’absorption de 86,34%.

Répartition des montants levés :

Bon Assimilable du Trésor (BAT) : 12,29 milliards de FCFA ont été retenus pour un taux marginal de 8,95% et un rendement moyen pondéré de 9,72%.

Obligations Assimilables du Trésor (OAT) 3 ans : 10,19 milliards de FCFA ont été retenus pour un prix marginal de 9 110 FCFA et un rendement moyen pondéré de 9,78%.

Obligations Assimilables du Trésor (OAT) 5 ans : 0,16 milliard de FCFA ont été retenus pour un prix marginal de 9 105 FCFA, avec un rendement pondéré de 8,61%.

Ce succès témoigne d’un regain de confiance des investisseurs envers le Mali, malgré un contexte sociopolitique parfois tendu. Certains observateurs lient les difficultés rencontrées lors de précédentes émissions à la situation politique du pays.

Le 18 et le 25 septembre prochains, le Mali sera à nouveau sur le marché financier. Cette fois-ci, le pays met la barre un peu plus haute en recherchant respectivement 75 milliards FCFA et 40 milliards FCFA.