Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont protesté contre les propos du commissaire de l’Union africaine, qui a qualifié leur retrait de la CEDEAO d’inacceptable pour l’organisation continentale.

Au 65e sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Abuja au Nigeria, le commissaire de l’Union africaine a qualifié le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso d’inacceptable. Poursuivant, le haut fonctionnaire a assuré que l’UA ne connaît qu’une seule CEDEAO.

Des propos qui sont mal passés à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Dans un communiqué conjoint, les ministres des affaires étrangères des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont dénoncé et condamné ces propos. Pour la Confédération des Etats du Sahel, cette « prise de position inappropriée, inopportune et contre-productive est contraire aux principes, aux règles et à la pratique de l’UA ».

Bamako, Niamey et Ouagadougou rappellent que le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger est une décision « souveraine et conforme aux dispositions du Traité révisé de la CEDEAO ».

