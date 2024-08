Dans une vidéo de quelques secondes qu’elle a partagée sur ses réseaux sociaux ce jeudi 29 août 2024, la superstar Rihanna a de nouveau dévoilé un teaser de sa campagne J’adore Dior.

Dior x Rihanna : un teaser envoûtant annonce la campagne J’adore pour le 1er septembre

C’est une campagne qui s’annonce époustouflante. Pour la nouvelle égérie des parfums Dior, Rihanna a dévoilé une nouvelle vidéo teaser. L’occasion propice pour démarrer le compte à rebours avant le lancement officiel de la campagne. La date du lancement est même fixée 1er septembre 2024.

Mais avant, depuis quelques jours maintenant, Rihanna et Dior ont lancé les spéculations. Dans une nouvelle vidéo de 13 secondes diffusée sur ses réseaux sociaux, on peut apercevoir la star barbadienne et femme d’affaires, toute de noir vêtue. On voit la dulcinée d’Asap entrer dans un château. Une première inscription apparaît à l’écran : « Your Dreams Make Them Real » (Réalise tes rêves), puis une date « le 1er septembre », ainsi qu’un compte à rebours. Pour cette sortie de la campagne J’Adore Dior, Rihanna est prise en tant qu’égérie. Raison ? La beauté de la star.

Après Charlize Theron, l’artiste barbadienne, qui avait déjà collaboré avec la maison du groupe LVMH, a été choisie comme nouvelle égérie pour le parfum J’adore de Dior. Après une première image, parue en juillet dernier, cette vidéo teaser annonce donc l’arrivée imminente de la campagne de promotion. Que se passera donc le 1er septembre ? Ce qui est sûr, Rihanna et Dior nous réservent un truc de fou.