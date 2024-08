La nouvelle campagne L’Or de J’adore, signée Dior, dont Rihanna est le nouveau visage, vient de dévoiler ses premières images. C’est dans un cadre historique que la star prend la pose sous l’œil du photographe Steven Meisel. C’était également l’occasion pour Rihanna de se confier au magazine Vogue sur ce lien si particulier qu’elle entretient avec la griffe et plus particulièrement sur ce parfum mythique.

Rihanna sublime L’Or de J’adore dans une campagne Dior époustouflante



La maison Dior a diffusé les premières images de sa nouvelle campagne L’Or de J’adore. Et ceci, en mettant en scène la chanteuse Rihanna. Choisi pour sa beauté singulière et son aura universelle, Rihanna insuffle ici une nouvelle dimension, celle d’une féminité libre, puissante et résolument moderne. Si l’annonce de ce partenariat entre Dior et la chanteuse de la Barbade avait fait grand bruit, c’est aujourd’hui avec des premières photos, mais aussi à travers une interview accordée au magazine Vogue, que la star et la maison de luxe concrétisent un peu plus cette relation.

Nuances dorées, collier précieux et maquillage ultra-glowy, la star, plus resplendissante que jamais, a évoqué, dans une interview au magazine Vogue, le lien qu’elle cultive avec ce parfum légendaire. « Ma mère travaillait dans une parfumerie. Elle ramenait toujours à la maison des testeurs J’adore, presque vides. Il y avait toujours un flacon à la maison. J’ai toujours aimé ce parfum. », a-t-elle déclaré.

Pour cette nouvelle campagne, la star a été photographiée par son ami Steven Klein, grand habitué des shootings mode et des clichés un brin provocants. Pour ce shooting Dior inédit, c’est le château de Versailles, et plus précisément la galerie des Glaces, qui a été choisi. Comme le confie Rihanna au magazine Vogue : « Versailles est un lieu enchanteur. Tout est d’une beauté stupéfiante. Cet endroit reflète toute l’histoire et toute la puissance du luxe français. J’ai pu m’y promener tôt le matin. C’est un privilège et ce fut une expérience hors du commun, du début à la fin. »

Les premières images dévoilées par la marque, en attendant la campagne vidéo qui sera diffusée le 1er septembre, donnent un avant-goût de cette collaboration prometteuse. On y découvre une Rihanna resplendissante, arborant des rangées de perles couleur champagne, des longueurs blondes et un maquillage doré naturel. Des visuels, à la fois sensuels et raffinés, qui tease une campagne s’annonçant déjà comme l’une des plus mémorables de l’année.