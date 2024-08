La star barbadienne Rihanna a encore fait fort. Sur ses réseaux sociaux ce jeudi 15 août, l’artiste a dévoilé des images qui font bouger la toile depuis maintenant quelques heures. C’est notamment pour faire la promotion de sa marque de lingerie Savage X Fenty.

Rihanna enflamme la toile avec les nouvelles photos de Savage X Fenty

On voit Rihanna qui revient cette fois avec des nouvelles images dans la lingerie Savage X Fenty très affinée et ressortant ses courbes sculptées. Et c’est ainsi que la superstar de la musique de la Barbade s’est présentée sur la toile. Des images qui ont rapidement fait bouger le web. Sur le réseau social X, le post de Rihanna est déjà au-delà des 20 millions de vues en moins de sept heures de temps. Et ça, seulement sur X.

Pour information, la marque de Rihanna était un partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Rihanna, bientôt son neuvième album studio

Selon les informations du tabloïd The Sun, la sortie du 9e album studio de Rihanna serait imminente. D’après un « initié de l’industrie », la superstar serait enfin prête à partager de nouveaux morceaux, après avoir enregistré et jeté un disque entier à la poubelle. « On a toujours plaisanté sur le temps qu’il a fallu à Rihanna pour sortir son neuvième album, mais finalement l’attente est presque terminée. Parce qu’elle veut qu’il sonne frais, et parce que Rihanna en est à ce stade de sa vie, pratiquement tout a été abandonné. », aurait déclaré l’initié.

Le dernier album de Rihanna, Anti, est sorti en 2016. Depuis, la chanteuse a fondé une famille avec son partenaire, A$AP Rocky, 35 ans, donnant naissance à leur fils, RZA, en mai 2022. Il est suivi d’une sœur, Riot Rose, née en août 2023.