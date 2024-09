C’était annoncé ! Ce dimanche 1ᵉʳ septembre, un vent de sensualité souffle sur les films publicitaires des maisons de luxe. Rihanna et J’adore de Dior sont en parfaite harmonie. La star barbadienne a mis en valeur le parfum J’adore de Dior, dont elle est la nouvelle ambassadrice.

La métamorphose de Rihanna en égérie Dior : J’adore entre dans une nouvelle ère

Après l’actrice et productrice Charlize Theron, Rihanna met en valeur le parfum J’adore de Dior. La chanteuse, femme d’affaires et créatrice de la marque Fenty Beauty, se révèle aussi charismatique que glamour dans le clip tant attendu dévoilé dans la soirée de ce dimanche 1ᵉʳ septembre 2024. En effet, au début de l’été, Dior Beauty avait indiqué le nom de la nouvelle ambassadrice de son emblématique parfum J’adore en la personne de Rihanna. Ce dimanche, tout est enfin officialisé.

La maison de luxe française a dévoilé sa campagne publicitaire mettant en lumière la chanteuse barbadienne. Dans ce film d’une minute, on y voit Rihanna passer les portes du Château de Versailles et investir ce lieu de tournage phare de Dior et de son parfum J’adore. La célèbre chanteuse est habillée dans un look signé par la directrice artistique des lignes Femme de la marque, Maria Grazia Chiuri, qu’elle avait déjà porté en début d’année lors du défilé haute couture printemps 2024 de Dior à Paris. La silhouette full black se compose d’une doudoune en brocart cintrée avec des revers volumineux, réinterprétation de la veste Bar de Christian Dior, d’une jupe mi-longue assortie, d’une grande casquette, de gants en cuir, de lunettes de soleil, d’un collier en diamants et du sac Lady Dior, jeté sur un canapé délicatement orné et au tissu précieux.

Après avoir pris le flacon J’adore dans un coffre-fort, Rihanna se métamorphose en reine Soleil, troquant son ensemble noir pour une tenue dorée, couleur symbolique du parfum. Cape transparente, robe longue bustier à multiples sequins et choker et manchettes en perles viennent sublimer la déesse aux cheveux blonds et au maquillage étincelant. Le film se termine par Rihanna marchant sur l’eau du grand bassin des jardins du Château et énonçant avec assurance et délicatesse le slogan « Your Dreams, Make Them Real ».

Cette campagne réalisée par le vidéaste américain Steven Klein met en exergue les codes du parfum, de l’or à la féminité et à la sensualité, en passant par tous les éléments scénographiques qui garantissent la continuité visuelle et artistique des films J’adore.