Lors de son très récent entretien, Paul Okoye de l’ancien duo magique P-Square a laissé quelques conseils aux jeunes artistes modernes.

Rudeboy met en garde les jeunes talents

En pleine guerre avec son frère jumeau Mr P (Peter Okoye), Rudeboy multiplie les sorties médiatiques ces derniers jours. Lors d’une interview avec le podcast Afrobeats, l’ancien membre clé de P-Square, a noté qu’au cours des deux dernières années, il a intentionnellement travaillé avec de jeunes artistes. C’est dans le but de les promouvoir. Toutefois, selon la star nigériane, ces derniers ne réalisent pas la valeur de leurs mentors et managers.

« Je dis toujours aux jeunes qu’il est très difficile de savoir si quelqu’un fait quelque chose que leurs parents ne peuvent pas faire pour eux. Il y a toujours ce karma qui se produit quand quelqu’un donne toute sa sueur et qu’un jour vous pensez être un plus grand artiste. Croyez-moi, dès que cette personne s’en va, tout s’en va. C’est pourquoi vous voyez certaines personnes commencer à pleurer : cette personne me doit ceci, ou cette personne me doit cela. Non. Vous êtes parti parce que vous pensez que vous êtes important. Vous ne savez pas quel fardeau cette personne portait. Maintenant, dès qu’elle est partie, vous ne pouvez plus faire le travail. Vous avez réalisé que cette personne faisait le travail, mais vous ne le saviez pas. », a commencé Rudeboy.

Outre ce point, Rudeboy conseille les jeunes artistes de comprendre l’industrie de la musique en tant qu’entreprise. Ceci afin de mûrir dans leur propre domaine. « J’ai travaillé avec de nombreux jeunes et j’en ai signé quelques-uns. Certains ont réussi, d’autres non. En tant que personne qui essaie de les faire connaître, c’est parce que je veux qu’ils vivent ce que c’est pour qu’ils comprennent que ce n’est pas un jeu. C’est du business. Quand vous venez ici (à Londres, pour des concerts), vous voyez comment ça se passe, donc quand nous revenons au Nigeria, ils diront : « Wow, je n’ai pas encore commencé à travailler. Il y a beaucoup de travail à faire » », a ajouté l’ancienne voix d’or de P-Square.