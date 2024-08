Paul Okoye de P-Square est de nouveau sorti du silence dans le conflit l’opposant à son frère Peter Okoye. Rudeboy plaide pour la paix en écartant presque une nouvelle réconciliation.

P-Square en crise : Rudeboy exprime sa tristesse face à la division familiale

Dans le conflit qui oppose les frères Okoye et qui a entrainé la nouvelle division chez P-Square, les réactions se suivent. Après Jude, l’aîné il y a quelques jours, c’est Rudeboy qui sort encore du silence. Paul a exprimé sa frustration face à la rupture actuelle entre lui et ses frères, Peter Okoye et Jude Okoye.

Paul Okoye alias Rudeboy se demandait pourquoi ils ne parvenaient pas à maintenir leur lien familial. C’était il y a quelques jours dans un live Instagram. Paul a exprimé sa déception face à la querelle en cours, en déclarant. « Même si nous ne faisons pas P-Square, ne pouvons-nous pas être frères ? Même si nous ne pouvons pas faire de musique, ne pouvons-nous pas être frères ? C’est tellement malheureux. », avait-il confié désespérément. L’affaire impliquant les frères Okoye fait toujours l’objet d’une enquête de l’EFCC, laissant les fans inquiets quant à l’avenir de P-Square.

Ces derniers jours, les appels pour la nouvelle réconciliation de P-Square pleuvent de partout. Teni a même proposé un duel entre les deux frères Okoye. De son côté, Yul Edochie souhaite la distance entre les jumeaux pour maintenir la paix au sein de la famille Okoye.