L’Ukraine a rejeté les accusations avancées par le Mali pour rompre leurs relations diplomatiques. C’est par la voix de son chef de la diplomatie que Kiev a répondu à Bamako.

L’Ukraine réagit à la rupture des relations diplomatiques avec le Mali

Entre l’Ukraine et le Mali, les relations diplomatiques sont rompues. Dans un communiqué lu dimanche à la télévision nationale, le ministre malien de l’administration territoriale, Abdoulaye Maiga, a annoncé la rupture avec effet immédiat, des relations diplomatiques entre les deux pays.

Et pour cause, le soutien affiché d’un officiel du renseignement ukrainien aux groupes rebelles, auteurs des attaques meurtrières contre l’armée malienne à Tin Zaouatine. Par conséquent, Bamako accuse Kiev d’apologie et de soutien au terrorisme international.

Une décision précipitée selon Kiev

Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba le gouvernement malien de transition a pris une décision « de courte vue et précipitée ». Pour le diplomate ukrainien, ce sont les paramilitaires russes Wagner qui « utilisent des méthodes terroristes et qui sont directement impliqués dans des crimes de guerre et meurtre de civils » en Afrique.

Par ailleurs, Kiev demande à Bamako de fournir les preuves de son implication dans les affrontements meurtriers de Tin Zaouatine entre les Fama et la coalition des groupes rebelles. Pour conclure, le ministre ukrainien a accusé la Russie de « détruire l’architecture de la sécurité internationale » pouvant garantir « le droit des pays africains à un avenir libre ».