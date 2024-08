Au Rwanda, le président de la République Paul Kagame a procédé au licenciement de près de 200 officiers de rang dans l’armée. C’est à travers un communiqué publié vendredi 30 août que l’information a été rendue officielle.

Paul Kagame congédie près de 200 officiers de rang dans l’armée du Rwanda

Plusieurs officiers de rang de l’armée rwandaise sont désormais sans emploi. C’est ce qu’il convient de retenir du communiqué du chef de l’État Paul Kagame. En effet, cette décision du commandant en chef des forces rwandaises est motivée par un certain nombre de malversations constatées au sein de l’appareil militaire. Parmi les officiers impactés par cette décision, on note l’ancien commandant du centre de formation militaire de Nasho, le major-général Martin Nzaramba, qui avait déjà été mis à la retraite en 2023, et le directeur d’un département de l’hôpital militaire de Kanombe, le colonel et docteur Etienne Uwimana.

Ces deux hauts gradés de l’armée rwandaise ont subi la colère du président Paul Kagame pour rétablir l’ordre et la discipline de troupe au sein de l’armée. Selon le porte-parole des forces rwandaises, le major-général Martin Nzaramba est impliqué dans une affaire de corruption et de détournement de fonds destinés au bien-être des soldats. Quant au second, il lui est reproché des faits de faute grave et de violation des principes éthiques de l’armée.

Les licenciements au sein de l’armée sont récurrents ces dernières années au Rwanda. Environ 200 soldats avaient déjà été congédiés en février 2017, également en juin 2023. Les raisons évoquées dans le temps étaient la mauvaise conduite des concernés. Tout compte fait, ces changements au sein de l’appareil militaire sont opérés par le chef de l’État Paul Kagame pour maintenir les normes les plus élevées au sein de cette corporation affectueusement appelée, la grande muette.