Au Rwanda, le président Paul Kagame a procédé mercredi 12 juin, à un remaniement avant la présidentielle du 15 juillet. Plusieurs ministères ont changé de mains.

À un mois de la présidentielle du 15 juillet, Paul Kagame a procédé à un remaniement de son gouvernement. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères en poste depuis 2019 est nommé au ministère de l’Intérieur. Désormais à la tête de diplomatie, Olivier Nduhungirehe, ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas.

Plusieurs postes dont le Service public et du Travail, l’Environnement et les Finances ont changé de mains. Le fait le plus surprenant, c’est la nomination d’un civil à la tête des renseignements. Aimable Havugiyaremye, jusqu’ici procureur général, civil nommé à un poste historiquement tenu par des militaires. Ce remaniement interroge alors qu’il intervient à moins d’un mois de la présidentielle du 15 juillet.

