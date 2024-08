Les Ministres en charge des Affaires étrangères des Etats de l’AES ont demandé des sanctions de l’ONU contre l’Ukraine. Ils dénoncent l’implication de l’Ukraine dans « l’attaque lâche » en juillet dernier dans le Sahel.

Attaques terroristes dans le Sahel : les Etats de l’AES saisissent l’ONU



C’est à travers une lettre conjointe au Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies de l’ONU que les Ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et du Niger ont dénoncé le soutien ouvert et assumé du Gouvernement Ukrainien au terrorisme international, en particulier au Sahel.

Ainsi, ils déplorent l’ingérence étrangère et s’attaquent aux « propos subversifs » du porte-parole de l’Agence ukrainienne de renseignement militaire. « En effet, nous avons été désagréablement surpris par les propos subversifs de Monsieur Andry Yusov, Porte-parole de l’Agence ukrainienne de renseignement militaire, avouant l’implication de l’Ukraine dans l’attaque lâche, traite et barbare, les 24, 25 et 26 juillet 2024, des groupes armés terroristes ayant causé la mort d’éléments des Forces de Défense et de Sécurité maliennes à Tinzawatène, au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants.», peut-on lire dans la lettre conjointe.

Pour les Etats de l’AES, « ces affirmations, qui sont d’une extrême gravité, dépassent le cadre de l’ingérence étrangère, condamnable en soi.» Car « il s’agit d’un soutien officiel et sans équivoque du Gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, particulièrement au Sahel. »

À cet effet, les autorités de l’AES désapprouvent ces actions et jugent qu’ils constituent « une violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. »

Par conséquent, ils condamnent « fermement l’agression et l’apologie par les autorités ukrainiennes du terrorisme, que rien ne saurait justifier. Nous appelons le Conseil de sécurité de l’ONU à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l’Ukraine de soutenir le terrorisme, fléau dont le rejet fait l’unanimité au plan international dans toutes ses formes et manifestations ».



Par ailleurs, les Etats du Sahel demandent au conseil de sécurité de l’ONU « à prendre les mesures appropriées contre ces actions subversives qui renforcent les groupes terroristes en Afrique et constituent la manifestation de l’implication de sponsors étatiques étrangers dans l’expansion du terrorisme dans la région« .