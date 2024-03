Le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a affiché sa satisfaction après la tenue de la 7e éditions et Salon de l’immobilier de Côte d’Ivoire.

7e édition du Salon de l’immobilier de Côte d’Ivoire : Le ministère de la Construction satisfait

La 7e édition du Salon de l’immobilier de Côte d’Ivoire a eu lieu du samedi 2 au dimanche 3 mars 2024. Gba Téan, le directeur de cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a félicité les promoteurs pour la qualité de l’organisation. « Le choix des thématiques est adapté pour pouvoir répondre à la question du besoin important de logement dans notre pays », s’est-il exprimé.

Par ailleurs, le collaborateur du ministre Bruno Koné a égrené quelques réformes et actions engagées par son département pour accroître le bien-être des Ivoiriens. Il a entre autres, fait allusion aux obligations, en milieu urbain, d’avoir un permis de construire, de recourir à un architecte et à un bureau de contrôle pour les bâtiments d’au moins R + 2, le renforcement des contrôles, la transformation de la Sicogi en Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour être plus opérationnelle, la mise en place d’un fonds de garantie du logement social pour prendre en compte les ménages à faibles revenus, la recapitalisation de la Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) pour relancer son activité de financement du secteur de l’habitat.

Les participants au salon, parmi lesquels Yamoussa Coulibaly, le président directeur général de Challenge Immobilier International (CHIM INTER) s’est réjoui de la forte mobilisation des Ivoiriens et de la forte implication du ministère de la Construction.

« Nous nous réjouissons de l’engouement des populations. Les nombreux visiteurs qui ont pris d’assaut le stand de CHIM INTER et ceux des autres exposants du salon sont la preuve que les Ivoiriens ont compris l’importance d’être propriétaire dans le foncier et dans l’immobilier. Cela nous conforte, en tant qu’entrepreneur, dans le choix que nous avons fait de travailler pour les populations », a-t-il fait savoir.

Tout en exprimant sa gratitude au ministre de la Construction et aux initiateurs du salon, Yamoussa Coulibaly a reconnu que l’événement est une opportunité pour les entreprises ivoiriennes des secteurs du foncier et de l’immobilier de montrer ce qu’elles savent faire pour contribuer efficacement au développement de leur pays. « Nous remercions notre tutelle qui nous tend la main. CHIM INTER accompagne le ministère dans les campagnes de proximité à travers la Côte d’Ivoire et nous allons continuer. Notre mission est de permettre à chaque ivoirien, quel que soit son pouvoir financier, d’acquérir des biens fonciers et immobiliers en Côte d’Ivoire », a-t-il dit.