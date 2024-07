82 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Samuel Eto’o est désormais fixé sur son sort dans le quel pour lequel il avait été écouté par la Confédération africaine de football (CAF). Selon la décision rendue ce jeudi 4 juillet 2024, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) s’en sort sur un volet du dossier, mais d’un autre côté, il est condamné à une lourde amende de 200 000 USD (plus de 120 millions de francs CFA) dans l’affaire 1xbet.

Samuel Eto’o condamné à une lourde amende

Epinglé pour avoir signé un contrat d’ambassadeur de marque avec la société 1XBET en échange d’une rémunération, le président de la FECAFOOT écope d’une lourde sanction. La CAF l’a condamné à payer une amende de 200 000 USD pour violation « des principes d’éthique, d’intégrité et d’esprit sportif prévus à l’article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF ».

Par ailleurs, la CAF blanchit Eto’o dans l’affaire de manipulation de matches et de violation des principes d’éthique et d’intégrité. « Le Jury Disciplinaire a estimé qu’en l’état, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer M. Samuel Eto’o Fils et M. Valentin Nkwain coupables de manipulation de matches », lit-on dans le communiqué de l’instance africaine de football.